В Сибири из реки достали тело восьмилетнего мальчика Под Новосибирском из реки Оёш достали тело восьмилетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области в реке Оёш нашли мертвым восьмилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале регионального управления СКР. Ранее ребенок объявлялся в розыск. По данным ведомства, на теле мальчика не было найдено видимых телесных повреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Днем 3 апреля 2023 года поступило сообщение о безвестном исчезновении восьмилетнего мальчика, который днем ушел из своего дома в селе Новотырышкино Новосибирской области. В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего было обнаружено в реке Оёш в Колыванском районе. <...> По факту утопления восьмилетнего мальчика <...> возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении СКР.

По факту произошедшего ведомство проводит проверку, опрашиваются все возможные очевидцы трагедии. Следственный комитет призвал россиян не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что пропавший в городе Калязине в Тверской области 10-летний мальчик найден мертвым. По словам знакомого с ситуацией источника, на теле ребенка есть травмы, которые характерны для падения с высоты. В местных группах в соцсетях пишут, что школьника нашли на территории заброшенного санатория, эти сведения уточняются.