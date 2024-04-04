В Сибири глава поселка устроил заплыв на затопленной улице и попал на видео Глава села Солнечное на Алтае устроил заплыв на затопленной из-за паводка улице

Фото: МЧС РФ

Глава Солнечного сельсовета Алтайского края Алексей Дуров проплыл по затопленной улице под саундтрек из франшизы «Пираты Карибского моря», чтобы показать, как поднялся уровень воды в поселке из-за паводка, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Алтайские крайности». Так чиновник ответил на слова местных властей о стабилизации ситуации в регионе.

Чиновник заявил о бездействии районных властей, которые создают видимость решения проблемы с водой, заполнившей систему канализации, дворы и подвалы жилых домов. Он назвал это «абсолютно бестолковой работой» и обвинил главу Первомайского района в бездействии.

Сегодня глава Солнечного сельсовета еще работает и спасателем, потому что люди обращаются. Там только плавать можно у нас, [на] 100% село затопило. Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства поручил оказать помощь жителям регионов, оказавшихся в зоне паводков. По его словам, российский лидер дал соответствующие распоряжения после докладов главы МЧС РФ Александра Куренкова, а также губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера.