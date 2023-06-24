У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, передает RT. По словам корреспондента агентства, были также слышны звуки стрельбы. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва. О причинах произошедшего информации нет.

Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан, — пишет также издание 161.ru.

По информации Telegram-канала «Рыбарь» причиной взрыва рядом со штабом ЮВО стало приведение в действие хлопушки или взрывпакета для разгона толпы.

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