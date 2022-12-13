В школы и больницы Петербурга возвращают масочный режим

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В учебных заведениях, медицинских и социальных учреждениях Петербурга в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями усиливаются меры профилактики. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

В период с 05.12.2022 по 11.12.2022 суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%, — отмечается в постановлении.

Согласно документу, в стационарных и амбулаторных медорганизациях, а также учреждениях соцобслуживания вновь вводится масочный режим. Запрещаются плановая госпитализация детей (за исключением ряда случаев), допуск посторонних в больницы и учреждения закрытого типа. Руководителям поликлиник поручено оказывать медпомощь больным с признаками ОРВИ преимущественно на дому.

В учреждениях образования при заболевании 20% класса или группы учебный процесс приостанавливается на срок не менее 7 дней. На транспорте усиливается режим дезинфекции.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» будет давать высокую температуру.