В школьной столовой Ульяновска учеников поделили на богатых и бедных

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Школьная столовая

С началом учебного года родители ульяновских школьников возмутились тем, что детям льготных категорий урезали рацион, пишет «Российская газета». Придя на обед 1 сентября, школьники удивились, что у них на столах стоят разные блюда. Льготникам была предложена каша на воде, тухлые яблоки, бутерброды с ошметками сыра и огрызками сосисок, в то время как платники довольствовались полноценными блюдами. В связи с этим рассерженные мамы решили обратиться к главе Ульяновской области, написав ему письмо.

Почему в этом году бюджетное питание в школах стало отличаться? Бесплатные категории получают кашу на воде, платные — сосиску, запеканку и так далее. Причем льготников сажают за отдельные столы. Дети по этому поводу очень сильно переживают! Такие подачки лучше вообще не делать. Для чего вы разделили детей по социальному статусу? — обратилась к губернатору Ульяновской области мама одного из школьников по имени Лилия.

Глава региона отреагировал на послание возмущенной родительницы, запретив руководителям учебных заведений «экономить на детях».

Не занимайтесь идиотизмом, коллеги, — высказался Русских в ходе очередного аппаратного совещания.

Как сообщает издание, дотации на питание в школах выделяет городской бюджет, который не был готов к подорожанию продуктов. Ульяновский мэр Дмитрий Вавилин отметил, что региональный оператор питания с нового учебного года увеличил стоимость обедов до 137 рублей. При этом дети, у которых есть льготы, и платники ели разную пищу. Руководство школ допустило недовес и недостаток калорий.

С оператором провели встречу. Сегодня все несоответствия устранены. Установлено единое меню для всех, стоимость обеда снижена до 116 рублей для учащихся младших классов, 119 рублей — для всех остальных. По качеству питания в школах проверки продолжатся. Если оно не улучшится, то будет разорван договор на предоставление питания с этим оператором, — заявил Вавилин.

Как ранее сообщалось, родители школьников в Ульяновске пожаловались на то, что их детям подают тухлые яблоки, ошметки сыра и сосисок в качестве начинки для бутербродов. Ученики стали отказываться от блюд школьных поваров, из-за чего гастрономические «шедевры» регулярно отправлялись в мусорные баки. В городском управлении сообщили о начале проверок в учебных заведениях.