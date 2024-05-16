В школе в Каспийске на перемене обрушился потолок

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В дагестанском Каспийске в школе во время перемены обрушилась часть потолка, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что инцидент произошел в учебном заведении № 2 на улице Назарова.

Кусок облицовки обвалился рядом с ученицей, девочка не пострадала. Канал отмечает, что школе уже 84 года и местные жители жаловались на длительное отсутствие капитального ремонта здания.

18 апреля сообщалось об обрушении потолка в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Куски обвалившейся штукатурки засыпали лестничный пролет. В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли коммунальщики, они начали убирать упавшие куски и оббивать остатки штукатурки.

Дом был построен еще в шестидесятые годы, однако с того момента в нем не производился капитальный ремонт. В 2010 году в пятиэтажке заменили водопровод, но никаких работ с потолком не проводилось. Представители управляющей компании утверждают, что дом не ремонтировался, поскольку жильцы не сдавали деньги.

В начале апреля в московской школе № 1550 обрушился потолок после того, как преподаватель открыл окно, чтобы проветрить помещение. Как рассказал NEWS.ru один из учеников, при обрушении пострадали несколько учащихся, их отвезли в больницу.