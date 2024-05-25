В школе-интернате Иркутска поймали неожиданное животное В школе-интернате Иркутска поймали рысь

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

На территорию специальной коррекционной школы по улице Нестерова, 32 в Иркутске каким-то образом пробралась рысь, пишет «КП-Иркутск». Она залезла на дерево и на контакт с людьми не шла. Чтобы поймать животное, вызвали специалистом питомника «К9».

Прибыв на место, ловцы решили применить дротик со снотворным. Рысь попыталась убежать, но работник питомника оказался быстрее и успел выстрелить. Однако большая кошка смогла пробежать по земле еще около километра. Местный житель накрыл засыпающее животное тележкой. После этого дикого зверя увезли в питомник.

Сотрудники «К9» допустили, что рысь хозяйская, она не проявляла агрессии к человеку. Они будут рады передать кошку владельцу, но только если он предъявит специальные документы, в соответствии с законом разрешающие содержание дикого животного.

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