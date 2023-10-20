В школе для подготовки будущих олимпийцев преподавал тренер-извращенец Тренера школы олимпийского резерва в Саратове задержали за домогательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренера школы олимпийского резерва в Саратове задержали после жалоб родителей воспитанников, сообщает Telegram-канал Baza. По их словам, мужчина приставал к девочкам и мальчикам, посещающим спортивную секцию. Первой в полицию обратилась мама воспитанницы, которая сообщила, что тренер гладил ее по ягодицам.

Позже заявление на педагога написал отец мальчика. По его словам, тренер приставал к сыну и требовал сбривать волосы в интимных местах. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено еще в мае 2023 года. Тогда ему запретили совершать определенные действия.

Несколькими днями ранее на мужчину написали еще одно заявление. По словам мамы пострадавшего ребенка, тренер продолжал домогательства и после возбуждения уголовного дела. В настоящий момент следователи ищут других жертв преподавателя. Против него возбуждено уже три уголовных дела.

В Подмосковье тем временем задержали директора по безопасности школы. Мужчину обвинили в домогательствах. В полицию обратилась мама 11-летней пострадавшей девочки. По словам, он подвозил ребенка из школы до дома и пытался поцеловать его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».