На улицах Железногорска заметили человека с ружьем В Железногорске усилили охрану школ из-за вооруженного мужчины на улице

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

архивное фото

В образовательных учреждениях города Железногорск в Красноярском крае усилили режим безопасности после появления информации о вооруженном мужчине, разгуливающем по улицам города, сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, вооруженный человек может быть подросткового возраста, ввиду его низкого роста и яркой шапки.

По данным канала, человека на момент написания новости еще не поймали. Очевидцы предположили, что он вооружен охотничьим ружьем «Сайга» или похожим на него оружием. Охрана учебных заведений усилена по всему городу, в школах дежурят отряды полицейских.

Ранее в римском районе Фидене мужчина убил трех человек и ранил еще троих в баре из огнестрельного оружия после того, как поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов.

10 декабря стрельба произошла в центре Дрездена, в результате погиб один человек. Стрелявший 40-летний мужчина позже погиб от полученного ранения. Как рассказали в ведомстве, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Стрелок скончался в больнице во время операции.