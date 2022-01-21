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В школах и детсадах Саратова прервали занятия из-за угроз минирования

12:34, 21 января 2022
В школах и детсадах Саратова прервали занятия из-за угроз минирования Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Все школы и детские сады Саратова отменили занятия из-за сообщений о минировании, передаёт пресс-служба городской мэрии в Telegram-канале. 13 января школы в Саратове уже эвакуировали из-за аналогичных угроз. 21 января сообщения о минировании получили учебные заведения крупных городов Крыма.

В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается, — говорится в сообщении.

Накануне сообщения с угрозами минирования получили школы Симферополя и Севастополя, а также севастопольский филиал МГУ, Морской колледж и СевГУ. 20 января угрозы поступали в школы Тюмени, Челябинска и Магадана.

После новогодних каникул из-за аналогичных угроз были эвакуированы сотни учебных заведений в крупных российских городах. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.

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