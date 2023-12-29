В школах Чукотки создадут специальные пространства «Движения первых»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Чукотке в школах создадут «специальные пространства» для основанного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным «Движения первых», сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

По словам губернатора, в автономном округе у движения есть уже 48 отделений, а скоро в муниципальных центрах появятся еще и «центры притяжения», «где ребята смогут собираться, знакомиться и проводить мероприятия».

Что самое важное — движение не формальное, ребята активно участвуют в мероприятиях, предлагают свои проекты. Эту инициативность надо обязательно сохранить, — отметил глава региона.

Организация специальных пространств «Движения первых» в школах округа будет завершена в следующем году, подчеркнул Кузнецов. По его словам, в таких центрах будут отражены все флагманские проекты, а специальные тематические выставки расскажут об уникальной истории округа и страны.

Ранее Путин одобрил идею наставнической работы участников специальной военной операции на Украине в «Движении первых». Как заявил глава государства во время заседания наблюдательного совета общероссийской организации в Пятигорске, только передавая «от сердца к сердцу» свой жизненный опыт, можно добиться максимальных результатов. Это очень ответственная и уникальная по своему характеру миссия, и то, что будут делать такие наставники, имеет огромное значение для будущего России, заключил Путин.