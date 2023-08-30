В школах Брянска ограничили проведение праздничных линеек 1 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах Брянска с численность учеников от 500 человек и более праздничные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов, сообщил в своем Telegram-канал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, для остальных школьников проведут классный час в удаленном формате. В школах, в которых учатся менее 500 человек, торжественные мероприятия пройдут в штатном режиме.

В школах города Брянска с численностью учащихся до 500 человек линейки 1 сентября состоятся в штатном режиме. В учебных заведениях, в которых более 500 учащихся, торжественные линейки в День знаний пройдут для 1 и 11 классов, для остальных — в дистанционном режиме в формате классного часа, — написал Богомаз.

Также ограничения коснутся учащихся школ, которые находятся в приграничных населенных пунктах Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского района Брянской области, для них линейки проведут в дистанционном режиме. Кроме этого, школьники из Климово и других приграничных районов по желанию родителей смогут начать учебный год в оздоровительных лагерях и санаториях, где будет полностью организован учебный процесс, отметил Богомаз.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что школьные линейки в республике пройдут только для учащихся нескольких классов. Он уточнил, что 1 сентября на праздничных линейках будут присутствовать первоклассники, девятиклассники и одиннадцатиклассники.