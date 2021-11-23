В шести регионах ЦФО планируют наладить маршрутизацию пациентов с COVID

наладить маршрутизацию заболевших в свободные ковидные госпитали планируют для решения проблемы дефицита коечного фонда для пациентов с коронавирусом власти Курской области совместно с соседними регионами. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, его слова приводит ТАСС.

По словам Старовойта, руководство нескольких регионов договорилось о том, чтобы обеспечить взаимодействие по свободному коечному фонду. При этом он подчеркнул, что уровень заболеваемости снижается.

В случае осложнения ситуации нам нужно иметь понятные механизмы по маршрутизации пациентов, в том числе из соседних регионов, лечебных учреждений соседних субъектов. Нам нужно разработать схему такой маршрутизации, диспетчеризации скорой медицинской помощи, чтобы мы имели возможность в случае необходимости оказывать друг другу помощь и в части коечного фонда, — сказал губернатор Курской области.

Регион имеет общие границы с Липецкой, Орловской, Белгородской. Брянской и Воронежской областями. В настоящее время в Курской области создано более 2,3 тысячи койкомест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. При этом свободными остаются 620 мест. По словам заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, карта маршрутизации пациентов для экстренных ситуаций будет разработана в течение одной-двух недель.

С начала пандемии в Курской области выявлено 74 229 случаев заражения коронавирусом, 1 762 пациента умерли.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель получат единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей при прохождении вакцинации от COVID-19.

В своюочередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве сообщил о том, что общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%, максимальный рост числа случаев тяжёлого течения COVID-19 отмечен в девяти субъектах, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях.