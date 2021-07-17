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В Шереметьево возникли очереди на регистрацию

14:56, 18 июля 2021
Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В международном аэропорту Шереметьево возникли большие очереди на регистрацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Появились кадры из aэропорта, на которых видно, что люди стоят, а некоторые сидят у терминала D. Причины возможной задержки уточняются.

Кроме того, судя по стойкам, у которых скопились люди, пассaжиры летят рейсами в Симферополь, Сочи и Сaнкт-Петербург, сообщает телеканал.

Ранее об очередях из прилетающих и улетающих пассажиров в Шереметьево сообщили 10 июля. В аэропорту рассказали, что они возникли из-за проверок документов в связи с увеличившимся количеством рейсов.

11 июля ситуация повторилась, хотя теперь работают почти все стойки регистрации. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru, пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код.

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