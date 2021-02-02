В Шереметьево организовали вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0c30c32e-656b-11eb-a1f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево организована бесплатная вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса. Вакциной «Спутник V» прививают всех желающих медики Химкинской больницы.

В международном аэропорту Шереметьево в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС. Прививают от коронавируса в медпункте терминала Е (1 этаж).

Кроме того, в терминалах D и В Шереметьево сейчас доступна платная услуга тестирования на коронавирус, в том числе и экспресс-тестирование.

Как писал NEWS.ru, в коронавирусный 2020 год количество пассажирских авиаперевозок было рекордно низким, однако некоторые аэропорты оставались всё равно достаточно загруженными. И на первом месте оказался Международный аэропорт Стамбула. В топ-3 попали парижский аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль и аэропорт Хитроу в Лондоне. А в пятёрке лидеров оказались аэропорт Амстердама Схипхол и московский Шереметьево.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин. Это «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в специальных выездных пунктах. Один из них открылся, например, в столичном ГУМе.