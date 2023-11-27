В Шереметьево посадили самолет с отказавшей навигационной системой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76МД

Самолет Ил-76 с отказом навигационной системы успешно сел в Шереметьево, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что он готовился совершить посадку в аэропорту Шереметьево, при этом экстренные службы находились в готовности к прилету борта.

Борт сел штатно. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства в авиационных службах.

По данным РИА Новости, судно приземлилось в 17:46 мск. Рейс следовал из Новосибирска.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате происшествия пилот воздушного судна получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент произошел вечером в четверг, 15 сентября, в Новоаннинском районе области.

До этого пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находились 167 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пять человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.