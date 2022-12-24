В Щербинке вспыхнул автобус

Фото: Соцсети

Автобус вспыхнул в городе Щербинка в Новой Москве, сообщили в дептрансе столицы. Момент пожара попал на видео. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Водителей попросили выбирать пути объезда из-за того, что в районе затруднено движение.

Сегодня в 16:27 на улице Новостроевская, д. 6, произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20». В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — сказано в сообщении.

Ранее в башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

До этого в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы. Врачи оказали помощь пострадавшим.