В Шелехове отчитались о работе по отлову собак после нападения на мальчика Специалисты отловили трех из пяти собак, напавших на мальчика в Приангарье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты отловили трех из пяти собак, которые едва не растерзали пятилетнего мальчика в городе Шелехове Иркутской области, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу администрации Шелеховского района. Там объяснили, что у двух животных оказались хозяева. Мать пострадавшего ребенка Любовь рассказала, что стая псов напала на него вблизи дома.

В администрации сообщили, что после ЧП на место происшествия тут же выехали специалисты по отлову собак. Трех псов поймали, но две собаки спрятались на частных территориях у своих хозяев. Также там рассказали, что связались с матерью пострадавшего ребенка.

Сама женщина рассказала телеканалу, что мальчик проведет в больнице еще неделю: у него глубокие укусы на ногах и руках. По ее словам, псы напали на ребенка, когда он возвращался домой от бабушки.

Обычно я его встречаю, но у нас маленький грудной ребенок, я отвлеклась на него, проглядела момент. Потом крики ребенка услышала, я положила малыша и побежала на улицу, — рассказала она.

Когда женщина выбежала на улицу, чтобы отбить сына от стаи, на нем уже не было одежды и ботинок. По ее словам, сейчас мальчик плохо спит и просыпается в поту из-за кошмаров. Она уверена, что случившееся нанесло ребенку глубокую психологическую травму.

В администрации уточнили, что бродячих животных в Шелехове активно защищают местные зоозащитники. Там уточнили, что они прячут собак и могут бросаться под колеса машин службы отлова животных.

О госпитализации мальчика стало известно ранее днем. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Специалисты намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.