В Шебекино сообщили о разрушениях после атаки БПЛА Губернатор Гладков: Шебекино и четыре села остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В результате атаки украинских военных с использованием беспилотников без света остались жители города Шебекино, а также четырех сел, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения, включая переподключение на резервные линии питания.

Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки, — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на площадке Волгоградского НПЗ после удара беспилотника. Он добавил, что в ночь на 12 мая в регионе была отражена атака дронов ВСУ, в результате произошедшего никто не погиб. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. Дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.