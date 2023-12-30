В Шебекино объявили ракетную опасность из-за обстрелов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

МЧС России по Белгородской области разослало жителям Шебекино сообщения с предупреждением о ракетной опасности. Людей призвали не выходить из дома и не подходить к окнам из-за обстрелов ВСУ по региону, передает Telegram-канал ЧП «Белгородская область».

Город Шебекино! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — сказано в сообщении.

Ранее МЧС разослало сообщения жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие из-за обстрелов со стороны ВСУ. Ими могут послужить цокольные этажи, паркинги, подземные переходы. При этом, как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей, некоторые убежища закрыты на ключ.

Губернатор Вячеслав Гладков также призвал жителей спуститься в укрытие. По его словам, в городе запущена сирена ракетной опасности. Опасность сохраняется, предупредил он. СМИ передают, что после обстрелов центр Белгорода перекрывают.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере 40 человек. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало. СМИ до этого писали о пяти погибших. Как уточнил Гладков, среди жертв есть двое детей.

Как полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук, ВСУ, пытаясь атаковать центр Белгорода, искали «слепые зоны» ПВО. Он не исключил, что украинские военные запустили снаряды с территории Харьковской области. Специалист также допустил, что действовать могли и агенты СБУ с территории Белгородской области.