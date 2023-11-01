Спасатели обнаружили спящего Человека-паука в шахте уфимского лифта Уфимец преодолел четыре этажа в шахте лифа и заснул в вентиляционном коробе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты из Уфы обнаружили в вентиляционном коробе в шахте лифта спящего мужчину, сообщается в Telegram-канале ведомства. 21-летний житель города застрял в лифте в районе восьмого этажа, но вместо того чтобы сообщить о ситуации, он выбил осветительный плафон в кабине подъемника и полез вверх по шахте. Мужчина преодолел четыре этажа, после чего уснул.

Мужчину ждал в гости его друг. Последний забеспокоился, поняв, что приятеля долго нет. По информации Управления гражданской защиты, которые в шутку назвали застрявшего в лифте Человеком-пауком, мужчину достали, повреждений он не получил.

Специалист по выживанию Денис Ковалев ранее рассказал NEWS.ru, что из застрявшего между этажами лифта нельзя пытаться выбраться самостоятельно. Эксперт отметил, что граждане должны любыми способами сообщить о себе и звать на помощь.

Ранее в октябре трое рабочих упали в шахту лифта с высоты 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске. Строителей с различными травмами доставили в областную больницу. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. Двое мужчин при падении смогли ухватиться за строительные леса, которые смягчили удар. Один из пострадавших был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.