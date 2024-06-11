В Шахтах скончался эвакуированный из Китая мальчик с онкологией Родители эвакуированного из Китая мальчика с онкологией сообщили о его смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители мальчика с онкологией, которого эвакуировали из Китая, сообщили о смерти ребенка в Telegram-канале. Восьмилетний мальчик скончался после нескольких лет борьбы со страшным недугом. Речь идет об уроженце города Шахты Ростовской области.

Вчера 08.06.2024 в 21:03 перестало биться сердечко нашего любимого мальчика, — говорится в сообщении родителей.

Авторы публикации также попросили у ребенка прощения за все. Родители добавили, что мальчик навсегда останется в их сердцах.

У восьмилетнего ребенка была поражена лимфатическая система. В 2021 году мальчика лечили в Москве, где он прошел химиотерапию высокими дозами. В какой-то момент наступила ремиссия. Однако спустя два года болезнь вернулась.

Лечение предложили китайская клиника. Учреждение выставило родителям многомиллионный счет, который они представили подписчикам своего канала, посвященного ребенку. Неравнодушные начали благотворительный сбор, чтобы отправить мальчика за границу, но его состояние резко ухудшилось. Пациента пришлось эвакуировать в Россию, после чего наступила смерть.

В Санкт-Петербурге ранее обнаружили мертвое тело 13-летней девочки. Подростка нашли под окнами жилого дома на улице Орджоникидзе.