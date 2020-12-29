В Шахтах ответили на включение в рейтинг самых опасных городов от Варламова

https://static.news.ru/photo/5c1feec2-4a91-11eb-854f-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: varlamov/instagram.com

Блогер Илья Варламов, включивший Шахты Ростовской области в личный топ самых опасных городов России, поторопился с выводами, считает и. о. начальника управления по молодёжной и информационной политике администрации Шахт Вероника Лобунец.

Ранее блогер разместил видео, в котором рассказал о самых опасных городах страны, на своём YouTube-канале. Первое место в антирейтинге от Варламова занял Кызыл, второе — Магадан, третье — Улан-Удэ. Шахты вошли в десятку.

Лобунец заявила РИА Новости, что блогер, оценивая город в Ростовской области, «выбрал самые злачные места».

Говорит, прошёлся по улицам, всё плохо, есть надписи, открытые люки. Да, где-то это есть, но это не тот масштаб, который был показан, — отметила чиновница.

Лобунец указала, что в Шахтах есть выдающиеся достопримечательности, которые блогер не удосужился посетить. Например, Варламов мог бы погулять по второму по размеру в области Александровскому парку или посмотреть объекты, связанные с олимпийскими чемпионами.

Наш город славится олимпийскими чемпионами, у нас есть Аллея олимпийской славы, — сказала собеседница агентства.

Ранее на антирейтинг Варламова отреагировали в Благовещенске, который блогер поместил на четвёртое место. Глава горадминистрации Олег Имамеев призвал блогера приехать с визитом и пообещал выдать ему бронежилет и сделать страховку, передавал NEWS.ru.