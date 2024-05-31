В Шахтах хулиганы две ночи подряд включали сирену воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Шахты Ростовской области хулиганы две ночи подряд включали на колонке сирену воздушной тревоги, пишет Telegram-канал Don Mash. По его данным, злоумышленников уже ищут правоохранительные органы.

Отмечается, что в среду, 29 мая, глава города Андрей Горцевской пытался успокоить местных жителей, сообщив, что произошла проблема с оборудованием центрального оповещения. Но сотрудники Управления по делам ГО и ЧС провели проверку и выяснили, что с системой все в порядке. В случае реальной угрозы сигналы тревоги будут продублированы по смс, на ТВ, радио и в соцсетях, добавили авторы канала.

Ранее видео со звуками сирен в атакованной беспилотниками Казани появилось в Сети. В ролике слышны гудящие звуки, птицы беспокойно летают в небе на фоне электропроводов. Сирены зазвучали в Авиастроительном районе Казани. Воздушная тревога была объявлена в городе утром 31 мая.

До этого стало известно о пролетающих над Татарстаном неизвестных БПЛА. По данным Telegram-канала Baza, в некоторых районах Казани прозвучала сирена воздушной опасности. Очевидцы поделились кадрами с летательными аппаратами. БПЛА пролетали над селами со свойственным им жужжанием.