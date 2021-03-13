В сгоревшем самарском ТЦ выявили подмену материалов

https://static.news.ru/photo/83623166-84ca-11eb-b601-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Самарской области

При монтаже фасада горевшего в Самаре торгово-офисного центра «Скала» были допущены нарушения, которые привели к повышенной пожароопасности. Об этом заявили в правительстве Самарской области.

По словам руководителя госинспекции строительного надзора Владимира Захарина, нарушение технологии состояло в подмене материалов. Те, что были использованы в ходе монтажа фасада ТЦ, не применяются при строительстве подобных зданий, поскольку не соответствуют нормам безопасности.

Начальник главка областного МЧС Олег Бойко, в свою очередь, отметил, что предварительной причиной возгорания стали неосторожные действия с источником повышенной опасности, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, пожар в самарском ТЦ вспыхнул 12 марта. Его площадь составила 350 квадратных метров. Возгорание началось между первым и вторым этажами снаружи с торца здания. К моменту прибытия пожарных огнём был охвачен фасад ТЦ с первого по восьмой этажи. Горели обшивка и утеплитель.

В результате инцидента никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. По словам пользователей соцсетей, в ТЦ был открыт только один пожарный выход.