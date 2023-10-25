В Северске охранник прижал студента к полу после отказа вывернуть карманы «Подъем»: в Северске охранник колледжа сел на студена и не пустил его на пары

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Северском промышленном колледже охранник не пропустил студента на пары, задержав его на проходной, сообщает Telegram-канал «Подъем». Судя по кадрам с места событий, сотрудник ЧОП повалил подростка на пол и прижал его коленом. Директор образовательного учреждения Глеб Бенсон объяснил журналистам, что учащийся отказался вывернуть карманы по требованию охранника и проявил агрессию.

Студент на просьбу охраны повторно пройти рамку и выложить все металлические предметы, которые могут вызвать ее срабатывание, проявил агрессию, пытался прорваться на территорию учреждения. Соответственно, были приняты меры по его удержанию до приезда сотрудников Росгвардии. Дело рассматривается в МВД. Студент нанес побои сотруднице ЧОП и вахтеру, — сказал директор.

Бенсон заверил, что студент не пострадал. По его словам, охранник не нанес ему никаких повреждений, а лишь удерживал. Директор добавил, что студент и его родители прошли сеанс у психолога. При этом он признал, что подросток действительно попал в стрессовую ситуацию.

Ранее сообщалось, что восьмиклассника из бурятского села Комсомольского избили за использование тюремного жаргона. До этого утверждалось, что школьник якобы был избит учителем математики за плохое поведение, однако выяснилось, что его мог побить не педагог, а его сын, недавно переведенный в класс, где учился пострадавший. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.