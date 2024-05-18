В Северной Осетии задержали главу АМС Алагирского района Меняйло: в Северной Осетии за превышение полномочий задержали главу АМС Гагиева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева задержали, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло. По его словам, поводом стало превышение полномочий.

Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев. Следственным комитетом РФ по Северной Осетии возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сказал Меняйло.

Глава республики уточнил, что Гагиева подозревают в нарушении Градостроительного кодекса РФ. По данным Меняйло, глава АМС, предположительно, способствовал незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков автомобильной дороги.

Следком республики сообщил, что в отношении Гагиева возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. По версии следствия, глава АМС причинил бюджету Алагирского района ущерб в размере свыше 5 млн рублей.

Ранее Уфимский районный суд Башкирии заключил под стражу на два месяца генерального директора АО «Башкирские электрические сети» депутата совета Агидели Павла Багаева. По версии следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором компании, получил 1,6 млн рублей взятки от представителя контрагента. Деньги были переданы за содействие при заключении контрактов о продаже движимого имущества, задействованного при строительстве атомной электростанции в Агидели.