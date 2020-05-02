В Северной Осетии разработают программу выхода из самоизоляции

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что региональное правительство приступило к разработке плана по выходу из режима самоизоляции.
Сегодня мы разрабатываем программу, правительству республики поручение дано, — отметил Битаров в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.
По его словам, сейчас сложно назвать период, когда люди вернутся к полноценной жизни. Но план уже разрабатывается, чтобы ускорить этот процесс. Кроме того, местные власти готовят программу поддержки бизнесменов, которые сейчас терпят убытки. Им могут предоставить беспроцентный заём в ближайшее время,
Как ранее писал NEWS.ru, число заболевших коронавирусом в Северной Осетии возросло из-за несанкционированного митинга, который состоялся во Владикавказе 20 апреля.
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