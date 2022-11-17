В Северной Осетии разбился частный самолет

Фото: t.me/mchs_rso_a

В районе аэродрома ДОСААФ под с. Гизель упал одномоторный частный самолет

В Северной Осетии вблизи села Гизель рухнул одномоторный частный самолет, сообщает региональное управление МЧС. По предварительным данным, в результате крушения погиб пилот летательного судна. В пресс-службе уточняют, что на борту он находился один. На месте работают оперативные службы, причины произошедшего выясняются.

В районе аэродрома ДОСААФ под с. Гизель упал одномоторный частный самолет. По предварительной информации, пилот погиб, личность погибшего выясняется. Также известно, что в самолете находился только пилот. На месте происшествия работают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, — заявили в МЧС.

23 октября в Иркутске упал военный самолет, он рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар. Около 150 домов остались без света в микрорайоне Иркутска, где произошло крушение.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться.