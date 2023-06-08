В Северной Осетии пожарные спасли из огня 12 кавказских овчарок В Северной Осетии пожарные успешно спасли из горящего питомника 12 кавказских овчарок

Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev

В результате пожара в питомнике в Северной Осетии жизни 12 кавказских овчарок оказались под угрозой, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Однако спасательная операция прошла успешно.

Инцидент произошел 7 июня. В 20:36 службу спасения поступила информация о возгорании. На место происшествия было отправлено пожарное подразделение, которое обнаружило, что огонь охватил вольеры общей площадью 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно освободили собак из вольеров и начали процесс тушения пожара. В общей сложности, 12 кавказских овчарок были успешно спасены от огня.

Спасательная операция прошла успешно, жизни животных спасены! Четвероногие погорельцы с благодарностью виляли хвостиками и жались к своим спасителям, - отметили в МЧС.

Ранее в Нижнем Тагиле волонтерам удалось спасти собаку, вызволив ее из квартиры треш-стримера. Поводом для этого стал видеоролик из прямой трансляции, на котором местный житель бьет кулаками овчарку по морде и телу. Первым к зоозащитникам обратился житель Ростова-на-Дону, который наткнулся на видео в интернете. Волонтер Олеся Вебер рассказала, что собаку направили к ветеринару, где ей проведут комплексное обследование состояния здоровья.