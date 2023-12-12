В Северной Осетии полицейским грозит 20 лет за подброшенные наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двум полицейским из Северной Осетии и их знакомой грозит до 20 лет лишения свободы за подброшенный сверток с метадоном невиновному лицу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что сотрудники таким образом рассчитывали повысить процент раскрытия преступлений.

По версии следствия, двое сотрудников одного из районных отделов полиции при посредничестве своей знакомой, имеющей наркозависимость, подбросили наркотики гражданскому лицу. За это ей было обещано вознаграждение в виде наркотического средства для личного употребления, — заявили в прокуратуре.

В результате полицейским предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору и превышение должностных полномочий. Это может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в Правобережный районный суд РСО — Алания для рассмотрения по существу.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.