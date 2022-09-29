В Северной Осетии не подтвердили запрет на пересечение границы с Грузией

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Очередь у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

В погрануправлении ФСБ по Северной Осетии не подтвердили информацию, что на пропуске с Грузией «Верхний Ларс» больше не пропускают людей на самокатах и велосипедах, сообщает РБК. В ведомстве отметили, что пункт пропуска является автомобильным, соответственно, для его пересечения необходимо воспользоваться транспортным средством — разрешено это делать на велосипедах или самокатах. Перейти границу пешком нельзя.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что переход границы между Россией и Грузией на КПП «Верхний Ларс» закрыт.

Все полосы для движения функционируют. Все лица, пытающиеся пересечь границу, если у них есть необходимые документы, пересекают границу. У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают, — отметили в ФСБ.

Утром 29 сентября стало известно, что количество легковых автомобилей на дороге, соединяющей Россию с Грузией, сократилось до трех тысяч. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 11:30 29 сентября длина пробки составляет 8–9 км.

Уточняется, что помимо легкового транспорта вблизи контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» продолжает находиться около 320 фур. Накануне вечером общественный деятель из Тбилиси Николай Левшиц сообщал, что в пробке до Верхнего Ларса находилось около пяти тысяч машин, а ее общая длина составляла порядка 30 км.