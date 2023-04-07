В Северной Осетии мошенница 10 лет получала пенсии умерших

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница Северной Осетии в течение десяти лет получала пенсии умерших. В результате мошенница заработала более 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, предоставила в пенсионный орган ложные и недостоверные сведения, на основании которых в период с 2013 по 2022 год получала пенсионные выплаты на двоих жителей Пригородного района, скончавшихся в 1999 и 2008 годах, — говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительное заключение в отношении подозреваемой направлено в суд.

Кроме того, отделение Социального фонда России по Северной Осетии заявило гражданский иск о возмещении материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали гражданку Белоруссии по подозрению в хищении 4,6 млн рублей у пенсионерки. Предполагаемая аферистка должна была получить от пожилой женщины еще 300 тысяч рублей при очной встрече, однако на встречу с ней пришли силовики. По данным СМИ, сейчас мошенница сдает своих подельников в полиции.