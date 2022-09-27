Северная Осетия может ограничить въезд в регион Власти Северной Осетии могут ограничить въезд людям без прописки в регион из-за скопления машин

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Въезд в Северную Осетию может быть ограничен для граждан, не имеющих прописку в регионе из-за транспортного коллапса на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Там отметили, что в связи со сложившейся ситуацией, осетинский глава Сергей Меняйло объявил о необходимости введения режима повышенной готовности в регионе.

Будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу РФ и Грузии, — сказано в сообщении.

По данным МВД Северной Осетии, в течение суток с 25 по 26 сентября 2022 года через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» на территорию Грузии въехали 10 808 россиян. С 26 по 27 сентября число пересекших границу составило 9440 человек. Как сообщается в пресс-службе правительства Северной Осетии, транзитный транспорт проходит через республику, из-за чего создаются проблемы на дорогах и напряженность.

Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов, — заявил Меняйло.

Ранее в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что подлежащим призыву россиянам, желающим выехать с территории РФ, вручают повестки на границе с Грузией. На границе работает группа оперативников по призыву, которая состоит из сотрудников военкомата и силовиков.