В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности до 27 ноября

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства города. Руководство Севастополя настоятельно рекомендовало гражданам постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, не трогать бесхозные вещи, а также немедленно сообщать об обнаружении беспилотников и зафиксировать время, когда дрон был найден.

Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Существует три уровня террористической опасности: «синий», «желтый» и «красный». «Желтый» уровень устанавливается при наличии «подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении до 21 ноября «желтого» уровня террористической опасности. Вместе с тем на две недели был пролонгирован запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

Днями ранее поселки региона подвергались обстрелам ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома и ранены люди. Снаряды также разрывались вблизи учебных заведений и другой инфраструктуры области.