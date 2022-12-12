В Севастополе желтый уровень опасности продлили до конца декабря

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Желтый (высокий) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 декабря. Режим был введен 31 июля после попытки атаковать штаб Черноморского флота с помощью беспилотника. О продлении действия уровня сообщается на сайте правительства города.

Установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 декабря 2022 года сроком на 15 суток — до 18:00 27 декабря 2022 года, — сказано в сообщении.

На днях корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев похвалил российских военных, указав, что они сработали четко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сработала над Симферополем. Жителей города попросили сохранять спокойствие. В пятницу в Севастополе над акваторией моря сбили беспилотник, который был поражен кораблем Черноморского флота.