Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, зачастую скинуть фотографию и написать сообщение проще, чем дозваниваться на телефоны горячих линий.
Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность… Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами, или тех, кто поддерживает укрорейх - тоже скидывайте информацию. Информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств, — написал Развожаев.
Он добавил, что информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств.
Ранее Развожаев заявил, что правительство Севастополя планирует переименовать улицы и назвать их в честь героев военной операции на Украине. Он добавил, что с коллегами уже собирает предложения от общественности и в скором времени улицы получат новые названия.