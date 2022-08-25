В Севастополе запустили чат-бот для доносов Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о создании чат-бот в Telegram для сообщений о подозрительных событиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, зачастую скинуть фотографию и написать сообщение проще, чем дозваниваться на телефоны горячих линий.

Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность… Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами, или тех, кто поддерживает укрорейх - тоже скидывайте информацию. Информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств, — написал Развожаев.

Он добавил, что информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств.

Ранее Развожаев заявил, что правительство Севастополя планирует переименовать улицы и назвать их в честь героев военной операции на Украине. Он добавил, что с коллегами уже собирает предложения от общественности и в скором времени улицы получат новые названия.