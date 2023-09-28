В Севастополе задержали уклониста, работавшего на военную разведку Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе россиянина, работавшего на украинскую разведку, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, в 2022 году он переехал в одну из стран СНГ в попытке уклониться от мобилизации. После этого мужчина обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в Севастополе задержан гражданин России. <...> Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины, — сообщили в ФСБ.

Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара. Его подозревают в государственной измене. По информации ФСБ, он перешел на сторону ВСУ и планировал участвовать в боевых действий. Ему также грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.