В Севастополе ввели «жёлтый» уровень теропасности после атаки на штаб ЧФ

Фото: МО Украины

В Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасности после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Данная мера является профилактической, власти и правоохранительные органы контролируют обстановку, сообщил в своем Telegram-канал губернатор Михаил Развожаев.

Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение «желтого» уровня террористической опасности, — написал он.

Губернатор пояснил, что режим вводится для усиления работы спецслужб. Мера является исключительно профилактической, обстановка в городе находится под контролем властей и правоохранительных органов.

Он заверил, что введение «желтого» режима террористической опасности на обычной жизни горожан не отразится и призвал сохранять спокойствие, но при этом быть более бдительными.

Срок, на который вводится режим, Развожаев не назвал. О его отмене севастопольцам сообщат дополнительно.

Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке беспилотника ВСУ со взрывным устройством утром 31 июля. Получили ранения шесть человек. По мнению сенатора Сергея Цекова, Киев хотел поднять боевой дух украинских военных, показав, что способен достигать таких объектов, как военно-морской штаб РФ. Он добавил, что на ход спецоперации атака никак не повлияет.