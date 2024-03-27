В Севастополе второй день не ходят пассажирские катера и паромы В Севастополе из-за шторма не ходят пассажирские катера и паромы

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает, сообщила пресс-служба департамента транспорта правительства региона. Там отметили, что мера носит временный характер, вместо катеров и паромов ходят автобусы. Такая ситуация наблюдается второй день подряд.

Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение, — говорится в сообщении.

Ранее на Крымском мосту было заблокировано движение. С обеих сторон переправы ждали более 200 автомобилей. Движение транспорта несколько раз возобновляли и останавливали, однако причины не сообщались. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого буксировку грузопассажирского парома «Александр Деев» отложили из-за ледовой обстановки. Судно встало посреди Татарского пролива из-за повреждения во время рейса с материка на Сахалин. Спустя 20 минут стало известно, что корабль готовился зайти в порт Ванино, однако на борту обнаружили неисправность рулевого устройства. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, на пароме находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей.

Кроме того, в результате столкновения двух теплоходов на реке Лене в Якутии пострадал сотрудник парома. Грузовые суда перевозили автомобили. Один из теплоходов получил повреждения носовой части.