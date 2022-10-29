В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников Власти Севастополя заявили о временном перекрытии рейда после атаки БПЛА

Фото: shutterstock

Севастополь, Крым

В Севастополе временно перекрыт рейд. Паромы и катера прекратили переправу через бухту, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Жителей просят пользоваться автобусами для сообщения с северной частью Севастополя.

Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. Она произошла утром 29 октября. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивают нападение. Объекты в городе не поражены.

По информации ТАСС, 29 октября около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

Накануне сообщалось, что в Севастополе до 12 ноября был продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.