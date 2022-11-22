В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Фото: sevmp.ru

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта, сообщается в Telegram-канале администрации города. Немногим ранее власти Севастополя сообщили об остановке морского движения.

Движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно утвержденному расписанию, — указано в сообщении.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в тот же день, что в Севастополе сработала система ПВО, было сбито два беспилотника. Он отметил, что на Крымский полуостров «идет атака беспилотников». По его сведениям, никакие гражданские объекты не пострадали.

29 октября Развожаев также рассказывал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, объекты на территории города не были повреждены. Губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркивал, что ситуация находится под контролем.