В Севастополе возобновили движение судов после атаки беспилотников

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастопольской бухте восстановлена работа рейда, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство города. Отмечается, что в настоящий момент катера и паромы передвигаются с соблюдением графика. О временном закрытии рейда после серии атак беспилотников ВСУ ранее заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику, — уточнили в правительстве города.

29 октября Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Севастопольскую бухту. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

Позднее эту информацию подтвердил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, корабли Черноморского флота в Севастополе подверглись атаке девяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ и семи автономных морских аппаратов. Он подчеркнул, что все они были уничтожены.

В Минобороны подчеркнули, что атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности вдоль «зернового коридора». В результате ударов морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения. Также мелкие дефекты были обнаружены в боносетевом заграждении в бухте Южная.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.