В Севастополе вновь продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь

Власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности в городе до конца месяца — до 18:00 29 августа, сообщается на официальном портале местного правительства. Граждан призвали быть бдительными, особенно на транспортных объектах, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

Следует внимательно относиться к бесхозным вещам и ни в коем случае их не подбирать, предметы могут быть заминированы, предупреждает правительство. При обнаружении беспилотных летательных аппаратов нужно сразу сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

Также жителей города просят во всех подобных случаях дожидаться оперативно-следственной группы, так как каждый очевидец является важным свидетелем.

Ранее в поселке Новофедоровка в 100 км от Севастополя произошли взрывы на военном аэродроме Саки. По версии Министерства обороны РФ — из-за детонации авиационных снарядов. По данным США — из-за обстрелов со стороны Украины.

Затем Пентагон отредактировал текст на своем сайте. Теперь в заявлении лишь указано, что «Россия понесла значительный ущерб и использовала это как предлог для нанесения удара по Украине».