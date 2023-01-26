В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе в очередной раз продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, об этом в Telegram сообщила пресс-служба правительства города. Ограничения продлятся до 10 февраля 2023 года.

Желтый уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен до 10 февраля 2023 года, — говорится в сообщении.

Режим повышенной террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля после того, как на штаб Черноморского флота с центре Севастополя была произведена попытка атаки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. По его словам, город атаковали, несмотря на Рождество.

В свою очередь пресс-служба компании «Ростех» сообщила, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания.