В Севастополе усилили работу всех служб после атаки дрона на штаб флота

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В Севастополе после утренней атаки беспилотника на штаб Черноморского флота ведутся следственные действия, усилена работа всех служб, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал сохранять спокойствие и добавил, что все под контролем.

Ведутся следственные действия. Прошу сохранять спокойствие, в городе все под контролем, работа всех служб усилена, — сказал он.

Ранее в Сети появились кадры пролетающего беспилотника, который пытались сбить из стрелкового оружия. В итоге, как заявил Развожаев, БПЛА был ликвидирован постом воздушной обороны. Его сбили над штабом, после чего летательный аппарат упал на крышу и загорелся.

Также 20 августа в Западном Крыму сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы рассказали, что слышали в Евпатории взрывы, а также поделились в Сети кадрами последствий работы ПВО — цель была поражена.

Сегодня же очевидцы сообщили о работе ПВО в Бахчисарае и Сакском районе Крыма. Его глава Сергей Аксенов позднее заверил, что системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших нет, материального ущерба не нанесено.