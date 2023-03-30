Жителей Севастополя предупредили о громких хлопках Глава Севастополя Развожаев предупредил горожан об уничтожении боеприпасов времен ВОВ

Фото: МЧС Севастополь

Сотрудники МЧС примерно с 15:00 мск 30 марта планируют провести плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он предупредил, что во время этих мероприятий жители Севастополя могут услышать громкие звуки.

Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно, — сообщил Развожаев.

Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко ранее рассказали, как утром 22 марта обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты в Севастополе. По словам девушек-военных, дроны ВСУ, которые они заметили над водой, не были распознаны аппаратурой.

Фалеева и Целуйко открыли по летательным аппаратам огонь, в результате им удалось сбить два из трех БПЛА. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам.