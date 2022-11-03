В Севастополе у директора дельфинария изъяли морских котиков

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Семь северных морских котиков изъяли у директора дельфинария Калниболотского, который выбросил в море четырех дельфинов. Операция по изъятию животных завершилась поздно вечером, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

После того как владелец дельфинария безжалостно избавился от афалин, специалисты заговорили о том, что опасность угрожает и находящимся у него морским котикам.

Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков, — написал Развожаев.

Глава Севастополя также поблагодарил прокуратуру города, МВД и лично начальника УМВД по Севастополю генерал-майора полиции Павла Ивановича Гищенко и прокурора Севастополя Максима Сергеевича Жука за слаженную работу ведомств.

Что касается выброшенных накануне в море дельфинов, проживших в неволе 10 лет, их поиски продолжатся в пятницу, 4 ноября.

Ранее бывший сотрудник крымского дельфинария Владимира Калниболотского Степан Оськин сообщил. что дельфины, которых владелец организации выпустил в открытое море, находились под арестом. По его словам, животных арестовали из-за иска соучредителей ООО «Биологическая станция», откуда Калниболотский взял себе в аренду животных с правом продажи или аренды третьим лицам.