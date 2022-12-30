В Севастополе сработала система ПВО Губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе сработала система ПВО, военные сработали четко, сообщил местный губернатор Михаил Развожаев. Он написал в своем Telegram-канале, что все городские службы работают в штатном режиме. О пострадавших не сообщается.

В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Клинцовским районом. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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