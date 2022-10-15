В Севастополе сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы в Сети сообщили взрывах в Севастополе и белых следах дыма на небе от работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил, что установки работают в тренировочном режиме.

В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

Накануне в Севастополе до 28 октября продлили желтый уровень террористической опасности. Гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

В августе в Севастополе несколько дней подряд срабатывали системы противовоздушной обороны. Так, 21 августа ракеты сбили объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории, 22 августа над Севастополем ПВО ликвидировала беспилотник, 23 августа — уничтожили еще несколько БПЛА над морем в районе мыса Херсонес.